У Мінску праходзіць бізнес-форум "Беларусь - Омская вобласць"
У Мінску праходзіць бізнес-форум "Беларусь - Омская вобласць", дзе кіраўнікі ведамстваў і топ-менеджары прадпрыемстваў з двух бакоў праводзяць перамовы. На палях форуму кіраўніцтва "Белтэлерадыёкампаніі" і найбуйнейшага медыявяшчальніка за Уралам "Омскія медыя" падпісалі пагадненне аб партнёрскіх адносінах і развіцці ўзаемнага інфармацыйнага супрацоўніцтва.
Дакумент прадугледжвае рэгулярны абмен навінавымі сюжэтамі і рэпартажамі па сацыяльна-эканамічнай, культурнай і турыстычнай тэматыцы. Омскі бок гатовы прадаставіць правы на трансляцыю сваіх дакументальных фільмаў і спецпраектаў. Асобны кірунак - арганізацыя тэлемастоў і прамых уключэнняў у рамках значных падзей і дзяржаўных святаў Саюзнай дзяржавы, а таксама інфармацыйная падтрымка сумесных гуманітарных, спартыўных і культурных ініцыятыў.
Для Беларусі пагадненне гарантуе выхад на яшчэ большую аўдыторыю і сумеснае фарміраванне парадку дня Саюзнай дзяржавы.