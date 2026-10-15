У Мінску праходзіць "Душэўны фестываль"
Гэтымі днямі ў сталіцы праходзіць "Душэўны фестываль". У праграме: конкурс "Душа народная", таксама заўтра пройдзе шоу "Зорны шансон", 17 кастрычніка ў Палацы спорту адбудзецца вялікі канцэрт, а ўвечары пройдзе канцэрт-дыскатэка, на якім прагучаць хіты 90-х і 2000-х.
15 кастрычніка ў Мінскім гарадскім палацы культуры вызначалі пераможцаў конкурсу народных выканальніцкіх мастацтваў. Адзначым, што ўсяго на конкурс паступіла больш як 200 заявак з Беларусі, Расіі і Азербайджана. У 2026 годзе ў фінале тры намінацыі: вакальнае сола, вакальны ансамбль і інструментальнае сола.
Члены журы ацэньвалі выканальніцкае майстэрства і індывідуальнасць нумароў (больш падрабязна – глядзіце відэа).