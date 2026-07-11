Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Мінску праходзіць фінал ваеннай гульні "Прарыў"

У Мінску стартавалі фінальныя дні рэспубліканскай ваенна-прыкладнай гульні "Прарыў". 11 ліпеня 80 студэнтаў з усёй краіны будуць змагацца за тытул наймацнейшых.

Мерапрыемства разгарнулася на палігоне Ваеннай акадэміі Беларусі.

media img

"Я прадстаўляю Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Гэта Мінская вобласць. Мы рыхтаваліся да гэтага вельмі доўга і ўпарта - займаліся разам з факультэтам унутраных войскаў. Хлопцы нас падрыхтоўвалі, трэніроўкі былі цяжкія. Але зараз мы разумеем, што ўсё гэта было не дарма. І гэта нам будзе плюсік, таму што, улічваючы тое, якую нагрузку мы выпрабоўвалі да гэтага, думаем, што, магчыма, сёння нам будзе лягчэй. Таму мы спадзяёмся, што ўсё-такі месца зоймем годнае, - падзялілася Ульяна Перапеча, студэнтка БДЭУ. - У мяне душа да гэтага кіпіць. Заўсёды хацела займацца такім. Мне гэта сапраўды цікава, таму сёння я тут. Усё гэта мне толькі ў радасць!"

media img

Мікалай Галынскі, студэнт Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі:

"Я прыехаў з горада Горкі, прадстаўляю Беларускую дзяржаўную сельскагаспадарчую акадэмію. У нас падрыхтоўка ішла доўга і ўпарта. Мы ўжо ўдзельнічаем у дадзеным мерапрыемстве другі год запар. Другі год запар перамагаем на вобласці, таму ведаем, да чаго рыхтаваліся. Доўга рыхтаваліся. Сам я - выпускнік кадэцкага вучылішча, і мне гэта тэма вельмі блізкая".

(падрабязнасці ў відэа)

Разделы:

ГрамадстваМоладзь
x

Чытайце таксама