У Мінску праходзіць фінал ваеннай гульні "Прарыў"

У Мінску стартавалі фінальныя дні рэспубліканскай ваенна-прыкладнай гульні "Прарыў". 11 ліпеня 80 студэнтаў з усёй краіны будуць змагацца за тытул наймацнейшых.

Мерапрыемства разгарнулася на палігоне Ваеннай акадэміі Беларусі.

"Я прадстаўляю Беларускі дзяржаўны эканамічны ўніверсітэт. Гэта Мінская вобласць. Мы рыхтаваліся да гэтага вельмі доўга і ўпарта - займаліся разам з факультэтам унутраных войскаў. Хлопцы нас падрыхтоўвалі, трэніроўкі былі цяжкія. Але зараз мы разумеем, што ўсё гэта было не дарма. І гэта нам будзе плюсік, таму што, улічваючы тое, якую нагрузку мы выпрабоўвалі да гэтага, думаем, што, магчыма, сёння нам будзе лягчэй. Таму мы спадзяёмся, што ўсё-такі месца зоймем годнае, - падзялілася Ульяна Перапеча, студэнтка БДЭУ. - У мяне душа да гэтага кіпіць. Заўсёды хацела займацца такім. Мне гэта сапраўды цікава, таму сёння я тут. Усё гэта мне толькі ў радасць!"

Мікалай Галынскі, студэнт Беларускай дзяржаўнай сельскагаспадарчай акадэміі:

"Я прыехаў з горада Горкі, прадстаўляю Беларускую дзяржаўную сельскагаспадарчую акадэмію. У нас падрыхтоўка ішла доўга і ўпарта. Мы ўжо ўдзельнічаем у дадзеным мерапрыемстве другі год запар. Другі год запар перамагаем на вобласці, таму ведаем, да чаго рыхтаваліся. Доўга рыхтаваліся. Сам я - выпускнік кадэцкага вучылішча, і мне гэта тэма вельмі блізкая".

(падрабязнасці ў відэа)