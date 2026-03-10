3.73 BYN
У Мінску прайшла цырымонія ўзнагароджання фіналістак конкурсу "Жанчына года"
У Мінску ўшаноўваюць пераможніц рэспубліканскага конкурсу "Жанчына года". Сёння, 11 сакавіка, 70 выдатных беларусак з розных куткоў краіны былі ў цэнтры ўвагі. Сярод іх педагогі, прадпрымальнікі, кіраўнікі прадпрыемстваў.
У Мінску ўзнагародзілі ўдзельніц і пераможніц рэспубліканскага конкурсу "Жанчына года". Каб дайсці да фінальнага, рэспубліканскага этапу і ўручэння доўгачаканых узнагарод, кожнай з удзельніц неабходна было прайсці некалькі этапаў: гарадскі і рэгіянальны.
Пераможніц сёння ўшаноўваюць у сямі намінацыях. Удзельніцы чарговы раз даказваюць: быць мамай і пры гэтым прафесіяналам сваёй справы больш чым рэальна. Тым больш у нашай краіне гэта падтрымліваецца на самым высокім узроўні.
Беларускія жанчыны не толькі займаюцца выхаваннем дзяцей, сямейнымі справамі, але і паспяхова робяць кар'еру на вытворчасці, у бізнесе, адукацыі, спорце - у любой сферы.