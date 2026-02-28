У Мінску прэзентавалі моладзевы праект БСЖ "Дзяўчынка - Дзяўчына - Жанчына"

У праграме прадстаўлены розныя фарматы інтэрактыўных адукацыйных сустрэч, якія дапамогуць маладым людзям знаёміцца, мець зносіны, ствараць новыя сем'і. А таксама запланаваны сустрэчы з прадстаўнікамі загсаў. Тут парам дапамогуць з афармленнем дакументаў, адкажуць на пытанні.

Праект таксама будзе працаваць у анлайн-фармаце: спецыялісты з розных сфер адкажуць на пытанні і акажуць неабходную дапамогу. У планах і запуск ток-шоу для маладых пар.