У Мінску разгледзелі прашэнні беларусаў, асуджаных за злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці

Чарговае пасяджэнне Камісіі па памілаванні асуджаных за злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці прайшло ў Мінску пад старшынствам генпракурора Дзмітрыя Гары.



Прашэнні пасля праверкі разгледзела камісія. У прыватнасці, у сваіх зваротах беларусы заявілі пра жаданне вярнуцца дахаты і абавязаліся весці законапаслухмяны лад жыцця, паважаць нацыянальную сімволіку і традыцыі.

Дарэчы, гэтыя патрабаванні з'яўляюцца абавязковымі ўмовамі для вяртання. У выніку камісія прыняла некалькі рашэнняў, адно з іх - змяненне меры стрымання некаторых (са зняволення пад варту на больш мяккую).