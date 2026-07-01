У Мінску разгледзелі прашэнні беларусаў, асуджаных за злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Чарговае пасяджэнне Камісіі па памілаванні асуджаных за злачынствы экстрэмісцкай накіраванасці прайшло ў Мінску пад старшынствам генпракурора Дзмітрыя Гары.
Прашэнні пасля праверкі разгледзела камісія. У прыватнасці, у сваіх зваротах беларусы заявілі пра жаданне вярнуцца дахаты і абавязаліся весці законапаслухмяны лад жыцця, паважаць нацыянальную сімволіку і традыцыі.
Дарэчы, гэтыя патрабаванні з'яўляюцца абавязковымі ўмовамі для вяртання. У выніку камісія прыняла некалькі рашэнняў, адно з іх - змяненне меры стрымання некаторых (са зняволення пад варту на больш мяккую).