У Мінску стартаваў III Форум блогераў Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
III Форум блогераў Беларусі стартаваў 30 ліпеня ў Мінску. У 2026 годзе маштабная пляцоўка праходзіць пад дэвізам "Блог.Бай. Трэці працоўны". Чым здзіўляюць арганізатары?
Нягледзячы на тое, што форум яшчэ зусім малады, з года ў год арганізатары не перастаюць здзіўляць блогерскую супольнасць.
Сёлета насычаную двухдзённую праграму для 50 інфлюенсераў з усёй краіны арганізавала Міністэрства інфармацыі пры падтрымцы Міністэрства адукацыі і Беларускага рэспубліканскага саюза моладзі. Таму і акцэнты сімвалічныя. Напярэдадні дня беларускіх студатрадаў блогерскі дэсант стане працоўным (гл. відэа).