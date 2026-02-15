У Мінску стартаваў першы адукацыйны праект "Модуль" для маладых партыйцаў

Першы адукацыйны праект "Модуль" для маладых партыйцаў 16 лютага стартаваў у Мінску. Удзел прымаюць 28 прадстаўнікоў моладзевага руху "Іскра" партыі "Белая Русь" з усёй краіны.

"Гэта ўнікальная магчымасць набрацца вопыту, пагутарыць з вядомымі людзьмі, пераняць у іх нешта, а далей умець расказаць пра палітыку і прадставіць сябе на публіцы для моладзі, каб гэта было ім цікава", - адзначыў старшыня Гродзенскага абласнога штаба моладзевага руху "Іскра" партыі "Белая Русь" Эраст Крупко.