У Мінску стартаваў злёт ваенна-патрыятычных клубаў
Злёт ваенна-патрыятычных клубаў "Вяршыня мужнасці" стартаваў у Мінску. У школьнікаў наперадзе праверка не толькі ведаў гісторыі, але і страявая, спартыўная падрыхтоўка. Таксама юных патрыётаў чакаў тэматычны квіз.
Ваенна-патрыятычны злёт - праверка здольнасцяў удзельнікаў клуба, а таксама магчымасць знайсці сяброў.
Ля стэлы "Мінск - горад-герой" сустрэліся тыя, каму захоўваць памяць пра гераічны подзвіг нашых продкаў і ствараць будучыню нашай краіны. Напярэдадні вялікага Дня Перамогі ўдзельнікі 4-га ваенна-патрыятычнага злёту (а гэта больш за 250 юнакоў і дзяўчат) усклалі кветкі да манумента. Наперадзе ў іх 3 насычаныя дні, каб паказаць свае навыкі.
Праграма злёту насычаная. На базе цэнтра "Лідар" пройдзе агляд строю і песні, конкурс-прэзентацыя ваенна-патрыятычнага клуба, паласа перашкод, а таксама аказанне першай дапамогі, гістарычны квіз і творчы конкурс-канцэрт.
У канцы ўсіх выпрабаванняў падвядуць вынікі і назавуць пераможца.