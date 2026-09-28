У Мінску стартавала вакцынацыя ад грыпу
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сезон захворвання на вострыя рэспіраторныя інфекцыі набліжаецца. Медыкі фіксуюць чаканы сезонны ўздым. Галоўным і самым эфектыўным сродкам абароны па-ранейшаму застаецца вакцынацыя. Хоць масавая прышчэпачная кампанія стартуе ў кастрычніку, пацыенты з груп рызыкі - дзеці, пажылыя людзі і тыя, у каго ёсць хранічныя захворванні, - могуць прышчапіцца ўжо зараз.
Беларусь рыхтуецца да сезоннага піку захворвання на грыпам і ВРВІ. Медыкі прагназуюць максімальную актыўнасць вірусаў ужо ў пачатку кастрычніка. Прычына - прыход восеньскіх халадоў, пачатак навучальнага года і вяртанне людзей з адпускоў (гл. відэа).