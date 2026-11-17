У Мінску стартуе XXXII Міжнародная спецыялізаваная аптовая выстава-кірмаш PRODEXPO-2026.

Яна прымае на сваіх плошчах вытворцаў і пастаўшчыкоў прадуктаў харчавання, напояў, сыравіны, інгрэдыентаў, абсталявання і тэхналогій для харчовай прамысловасці. Геаграфія ўдзельнікаў у гэтым годзе значна пашырылася. Прадукцыю прадставяць кампаніі з Беларусі, Расіі, В'етнама, Узбекістана, Азербайджана, Рэспублікі Карэя і Кітая. Сёлета на Міжнародны дэгустацыйны конкурс "PRODEXPO: Традыцыі. Якасць. Інавацыі" прапанавана 344 узоры прадукцыі больш чым 90 прадпрыемстваў. Традыцыйна вызначаць лепшыя тавары і вытворцаў сезона.

Цэнтральнай падзеяй выставы стане форум "Кааперацыйнае ўзаемадзеянне ў рамках СНД", які прымеркаваны да 35-годдзя ўтварэння Садружнасці. А з 18 па 20 лістапада адбудуцца перагаворы экспанентаў выставы з гандлёвымі сеткамі, дыстрыб'ютарамі і аптовымі кампаніямі з розных краін.