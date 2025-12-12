3.72 BYN
У Мінску традыцыйны Калядны кірмаш праводзяць жонкі паслоў і дыпламатаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Аўтэнтычныя сувеніры і традыцыйныя ласункі з розных куткоў свету. У Мінску праходзіць традыцыйны Калядны кірмаш, які на працягу больш як 30 гадоў праводзіць Мінскі міжнародны жаночы клуб - жонкі паслоў, дыпламатаў і замежных прадстаўнікоў.
Канцэртная праграма і розыгрыш латарэй з уручэннем падарункаў ад прадстаўніцтваў дыпламатычных місій у Беларусі. Сёння ў бізнес-цэнтры Capital Palace прадстаўлена вялізная разнастайнасць культур: пачастункі, выпечка і напоі, сувеніры, карціны і кнігі (больш падрабязна – глядзіце відэа).