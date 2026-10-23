У Мінску выбралі пераможніцу рэспубліканскага конкурсу "Супербабуля"

Душэўна, маштабна і ярка ў беларускай сталіцы прайшоў фінал рэспубліканскага конкурсу "Супербабуля".

14 фіналістак з усёй краіны прайшлі некалькі адборачных этапаў. 23 кастрычніка жанчыны прадэманстравалі на сцэне свае лепшыя якасці і падзяліліся сакрэтамі шчаслівага жыцця.

Кожны чалавек хаця б аднойчы задумваўся аб тым, што робіць яго шчаслівым. Для кагосьці гэта поспех на працы, для кагосьці любоў. А вось для фіналістак конкурсу "Супербабуля" гэта сям'я, дзеці і ўнукі.

У 2026 годзе рэспубліканскі конкурс праводзіцца ўпершыню па ініцыятыве Беларускага саюза жанчын. У фінал выйшлі 14 удзельніц ва ўзросце ад 51 да 73 гадоў з розных куткоў краіны.

Кожная з фіналістак здзіўляла па-свойму: эстраднымі танцамі, выкананнем музычных кампазіцый, у тым ліку сучасных, а таксама ігрой на барабанах або аўтарскімі вершамі.

Супербабулі старанна рыхтаваліся на працягу ўсяго тыдня, а галоўная падтрымка зыходзіла з глядзельнай залы. Падтрымаць іх прыехалі не толькі родныя і блізкія, але і калегі, сябры.

Кульмінацыя маштабнага шоу - падвядзенне вынікаў. Пераможніцай рэспубліканскага конкурсу "Супербабуля" стала Чэслава Мулярчык са Скідаля.

Жанчына пакарыла і гледачоў, і журы аўтарскім вершам аб роднай зямлі і любімай сям'і.

Удзельніцы маштабнага праекта чарговы раз даказалі, што пенсійны ўзрост і статус бабулі - гэта час новых адкрыццяў, творчасці і рэалізацыі самых смелых ідэй.