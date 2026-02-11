Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Мінску з-за пашкоджання кантактнай сеткі сталі тралейбусы на некалькіх маршрутах

У Мінску з-за пашкоджання кантактнай сеткі спыніўся рух тралейбусаў на шматлікіх маршрутах. Праблемы з гэтым відам транспарту з раніцы 13 лютага ёсць на праспекце Пушкіна, Дзяржынскага, вуліцах - Багдановіча, Скрыпнікава, Кальварыйскай.

З 7 гадзін таксама на дыспетчарскай станцыі "Малінаўка-4" па тэхнічнай прычыне спыніўся рух электробусаў на маршруце 103.

Мінчанам варта ўлічваць інфармацыю падчас паездкі на грамадскім транспарце.

