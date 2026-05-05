У Мінску завяршаецца маштабнае абнаўленне пляцоўкі ля Палаца спорту
Да Дня Перамогі ў Мінску завяршаецца маштабнае абнаўленне пляцоўкі ля Палаца спорту. 9 Мая гасцей сустрэне лакацыя новага фармату. І, вядома, пляцоўка стане асноўным месцам для ўсіх далейшых свят і фестываляў.
Галоўная фестывальная пляцоўка сталіцы рыхтуецца да адкрыцця ў новым фармаце. Падрабязнасці трымалі ў сакрэце, а мінчане ўважліва сачылі за пераўтварэннем лакацыі ля Палаца спорту. Зараз арганізатары гатовыя раскрыць інтрыгу - ужо 9 Мая тут гандаль, забавы і гарадскі адпачынак злучацца ў адной прасторы.
Дызайн лакацыі натхнёны класічным афармленнем сталіцы, стрыманым і стыльным. Афіцыйнае адкрыццё запланавана на 30 мая ў рамках летняга музычна-турыстычнага сезона. У праграме кінапаказы, інтэрактыўныя квізы і квесты, а таксама дыджэй-сэты ад беларускіх радыёстанцый.
Турыстычная інфраструктура сталіцы пастаянна пашыраецца.