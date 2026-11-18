У Мінску завяршаецца другі паўфінальны тур юбілейнага XV Рэспубліканскага радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі". Сёння ў Вялікай студыі Дома радыё праходзіць заключны дзень вочных праслухванняў. Пачынаючы з 9 лістапада, прафесійнае журы ўжывую ацэньвала дзясяткі юных музыкантаў і выканаўцаў з усёй краіны ў самых розных жанрах.

Фінальны акорд паўфінальных паказаў сёння ставяць вакалісты-салісты ў намінацыі "Спадчына". Іх конкурсныя нумары прагучаць у другой палове дня. Адразу пасля гэтага судзейская калегія прыступіць да фінальнага падліку балаў, каб вызначыць імёны ўдзельнікаў, якія пройдуць у вырашальны трэці тур.