У Мінску ўзнагародзілі ганаровых донараў

Донар - гэта чалавек, які пакідае часцінку сябе ў чужой гісторыі выздараўлення. Так, у Мінскім дзяржаўным палацы дзяцей і моладзі прайшла штогадовая ўрачыстая цырымонія, прысвечаная ўшанаванню ганаровых донараў.

352 чалавекі з Мінска і Мінскай вобласці ўдастоены нагруднага знака адрознення Міністэрства аховы здароўя "Ганаровы донар Рэспублікі Беларусь" - усяго 1300 неабыякавых чалавек па ўсёй краіне.

Сёння донарскі рух у Беларусі аб'ядноўвае каля 100 тыс. чалавек. З іх 72 тысячы - ганаровыя донары: яны здавалі кроў 40 разоў або яе кампаненты 80 разоў (глядзіце відэа).