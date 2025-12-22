3.68 BYN
У Мінску ўзнагародзілі пераможцаў рэспубліканскага конкурсу "Прэс-код"
Аўтар:Яніна Клімовіч
У Мінску стартаваў XII Форум маладых журналістаў "За межамі клікбейта". У рамках мерапрыемства праходзіць і ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу сярод журналістаў "Прэс-код".
Узнагароджанне пераможцаў рэспубліканскага конкурсу "Прэс-код"
Сталі вядомыя імёны пераможцаў 4-га Рэспубліканскага конкурсу "Прэс-код". Лепшыя з лепшых (а гэта 14 маладых журналістаў) узнагароджаны дыпломамі і памятнымі прызамі.
Журы ацэньвала працы ўдзельнікаў у сямі намінацыях і ў дзвюх узроставых катэгорыях. Сёлета асабліва сімвалічная і тэматыка конкурсу. У фокусе захаванне памяці аб Вялікай Айчыннай вайне і ўмацаванне сямейных каштоўнасцей.
Конкурс пабіў рэкорды па колькасці ўдзельнікаў. У адрас аргкамітэта паступіла больш за 350 заявак ад карэспандэнтаў, фатографаў, аператараў і блогераў з усёй краіны.