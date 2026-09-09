У Мінску ўзнагародзілі прадстаўнікоў адукацыі і навукі, якія ўдзельнічалі ва ўборачнай кампаніі
У Беларусі ўклад у агульны каравай унеслі і прадстаўнікі сферы адукацыі і навукі. Падчас уборачнай кампаніі педагогі працавалі за штурваламі камбайнаў, дапамагалі на зернетаках і забяспечвалі бесперабойную работу ў палях.
За добрасумленную працу і высокія дасягненні 115 чалавек узнагароджаны грашовымі сертыфікатамі. Гэта падзяка за неабыякавасць і гатоўнасць у патрэбны момант устаць побач з тымі, хто працуе на зямлі.
Таццяна Якубовіч, старшыня Беларускага прафсаюза работнікаў адукацыі і навукі: "Другі год запар у такім фармаце мы ўшаноўваем нашых педагогаў, удзельнікаў жніва. Гэты год не выключэнне. Штогод больш як сто педагогаў удзельнічаюць ва ўборачнай кампаніі. А калі разам з рабочымі і служачымі, гэта прыблізна 200 чалавек. Сваім асабістым прыкладам паказваюць, што такое любіць зямлю, любіць Радзіму".
Традыцыйна прадстаўнікі розных прафесій, гарадскія жыхары і моладзь далучаюцца да ўборачнай. У рамках акцыі "Прафсаюзы дзякуюць аграрыям за хлеб" адзначаны звыш 12 тыс. чалавек.