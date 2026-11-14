У Мінску ўзнагародзілі работніц аграрнай галіны з усіх рэгіёнаў Беларусі

У сталіцы ўзнагародзілі прадстаўніц аграрнай галіны з усіх рэгіёнаў Беларусі. Для ўдзельніц арганізавалі экскурсію па знакавых аб'ектах горада, а кульмінацыяй праграмы стала прагляд балета "Баядэрка" ў Вялікім тэатры оперы і балета.

За ззяннем усмешак і элегантнасцю ўбораў стаіць каласальная работа, якая патрабуе стойкасці і шчырай любові да роднай зямлі. Маштабная сустрэча прайшла напярэдадні прафесійнага свята - Дня работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці. Гэта нагода чарговы раз падзякаваць жанчынам за іх нялёгкую, але важную для краіны працу.

Ганна Максіменка, аператар машыннага даення ААТ "Зорка":

"Я працую аператарам машыннага даення больш за 14 гадоў. Маё дзяцінства праходзіла на ферме, мая маці таксама была даяркай. Я люблю сваю прафесію".

Вольга Шпілеўская, старшыня Беларускага саюза жанчын:

"Карміць з вамі нашай малочнай прадукцыяй шыкоўна. Тры такіх у Беларусі, як мы, так? Тры такія краіны. Хто ў гэтым вінаваты? Вядома, нашы жанчыны. Яны прыдумваюць нейкую новую прадукцыю, працуюць на фермах. І да сваіх цялятак на ферме ставяцца нават, напэўна, лепш і беражлівей, чым да ўласных дзяцей. І больш ім удзяляюць часу. Таму хочацца, каб у гэтых цудоўных жанчын была таксама магчымасць крыху выдыхнуць, крыху адпачыць, крыху адчуць сябе ў асаблівай казцы. А Вялікі тэатр якраз у сваёй атмасферы дае ім такую магчымасць. Сёння яны прыгожыя, прыбраныя, усмешлівыя".

Гэтыя жанчыны - сапраўднае ўвасабленне працавітасці. Іх дзейнасць ахоплівае ўсе сферы сельскага жыцця: ад аграномаў і аператараў машыннага даення да кіраўнікоў гаспадарак і вадзіцеляў вялікагрузнай тэхнікі. Дзясяткі прафесій, кожная з якіх - найважнейшае звяно ў забеспячэнні харчовай бяспекі краіны, бо ад працы аднаго спецыяліста залежыць поспех усёй галіны.