У Мінску ўзводзяць 83 шматпавярховыя дамы

Узвядзенне жылля - адзін з драйвераў развіцця эканомікі сталіцы. У Мінску зараз будуюць 83 шматпавярховыя жылыя дамы. У планах - узвесці больш за 36 тыс. квадратаў арэнднага жылля. І крыху меней за 30 - з дзяржаўнай падтрымкай, для тых, хто мае патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў.

Ірына Гонтарава, старшыня камітэта будаўніцтва і інвестыцый Мінгарвыканкама: "У 2026 годзе на будаўніцтва жылля неабходна накіраваць 660 шматдзетных сем'яў. Для гэтай катэгорыі грамадзян прадугледжана ўзвядзенне дамоў у мікрараёне Філімонава - Сталетава, а таксама на вуліцы Выгоцкага. Працягнецца асваенне тэрыторыі былога ваеннага гарадка ў Масюкоўшчыне (у межах вуліцы Пятра Глебкі). У планах і новыя пляцоўкі: жыллё для шматдзетных сем'яў пачне будавацца ў мікрараёне Лошыца-10 і, магчыма, часткова ў Лошыцы-5".