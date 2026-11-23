Разам з лічбавымі тэхналогіямі ў Мінску актыўна ўзводзяць і абнаўляюць установы аховы здароўя. Фундаментальныя аб'екты бліжэйшых гадоў - узвядзенне паліклінікі анкацэнтра і рэканструкцыя 6-й бальніцы Мінска. Зараз будаўнікі пракладваюць вонкавыя і ўнутраныя інжынерныя сеткі і рыхтуюць аб'екты да падачы цяпла, каб аддзелачныя работы ішлі строга ў адпаведнасці з тэхналогіямі.

На тэрыторыі 6-й бальніцы ўзводзяць адразу два сучасныя корпусы для цэнтра траўматалогіі і артапедыі. Лагістыку размеркавалі па паверхах: на першым - прыёмнае аддзяленне, вузкія спецыялісты, экстранная аперацыйная і палата процішокавай тэрапіі. Стацыянар дадасць клініцы больш за 150 ложкаў.

Начальнік участка ААТ "Будтрэст № 1" г. Мінска Раман Рымша расказаў, што ў будучым корпусе 5А 6-й гарадской бальніцы зараз працуюць 52 чалавекі. На першым паверсе ідуць малярныя работы, на другім - часткова выканана абліцоўка, а на пятым заліваюць цэментна-пясчаную сцяжку.

Павел Голік, начальнік аддзела будаўніцтва камітэта па ахове здароўя Мінгарвыканкама:

"У 18 арганізацыях праходзяць работы па мадэрнізацыі. Зараз ажыццяўляецца будаўніцтва 4 аб'ектаў, яшчэ 8 знаходзяцца ў стадыі праектавання. Флагманскія цэнтры будуць размешчаны на базе бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі, 10-й гарадской клінічнай бальніцы і Мінскага навукова-практычнага цэнтра хірургіі, транспланталогіі і гематалогіі. У 10-й гарадской клінічнай бальніцы праектныя работы ўжо вядуцца актыўнымі тэмпамі. Па бальніцы хуткай медыцынскай дапамогі зараз афармляецца ўся неабходная дакументацыя для пачатку праектавання".

На будаўнічай пляцоўцы паліклінікі Мінскага анкацэнтра па праспекце Незалежнасці працуе амаль сотня спецыялістаў. Асаблівая ўвага - зоне высокадакладнай дыягностыкі: мантаж двух кабінетаў МРТ патрабуе ювелірнага майстэрства. Тысяча пацыентаў зможа атрымліваць тут амбулаторна-паліклінічную і кансультатыўна-дыягнастычную дапамогу за адну змену. На базе цэнтра адкрыюць і навучальныя аўдыторыі для будучых медыкаў.