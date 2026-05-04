3.77 BYN
2.83 BYN
3.32 BYN
У музеі бабруйскай сінагогі можна пазнаёміцца з духоўнай гісторыяй і традыцыямі іудаізму
Аўтар:Наталля Бардзілоўская
Крыху больш за год як на адной з сустрэч кіраўніка дзяржавы з прадстаўнікамі традыцыйных рэлігійных канфесій Беларусі прагучала ідэя аб стварэнні духоўных цэнтраў. Пункты прыцягнення вернікаў і гасцей, жадаючых пазнаёміцца з іншай культурай і веравызнаннем, вызначаны і развіваюцца.
Адкрыццё новай лакацыі адбылося ў Рэспубліканскім духоўным цэнтры іудзеяў у Беларусі. На базе бабруйскай сінагогі прэзентавалі музейную экспазіцыю, якая пазнаёміць наведвальнікаў са шматвяковай духоўнай гісторыяй і традыцыямі іудаізму (гл. відэа).