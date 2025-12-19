3.66 BYN
У Музеі гісторыі ВАВ узнагародзілі пераможцаў конкурсу "Адкрываем Беларусь"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Музеі гісторыі Вялікай Айчыннай вайны адбылася цырымонія ўзнагароджання пераможцаў II Рэспубліканскага конкурсу "Адкрываем Беларусь". Гэты маштабны праект аб'яднаў школьнікаў 5-11-х класаў і маладых настаўнікаў гісторыі. Конкурс прайшоў праз раённыя і абласныя этапы. У фінал выйшла 59 прац. Школьнікі стваралі відэаролікі, прысвечаныя гісторыі Беларусі ў гады Вялікай Айчыннай вайны. Але гэта не проста пераказванне фактаў, а асабістыя адкрыцці дзяцей.
Такія праекты ўмацоўваюць у моладзі павагу да гістарычнага мінулага і любоў да сваёй Радзімы.