У музеі Якуба Коласа адкрылася выстава абярэгаў

У Дзяржаўным літаратурна-мемарыяльным музеі Якуба Коласа адкрылася выстава абярэгаў. Экспазіцыя створана сумесна з Дзяржаўным музеем народнай архітэктуры і побыту.

Праект разбілі на 8 тэматычных блокаў, якія адлюстроўваюць галоўныя этапы жыцця беларуса: ад закладкі падмурка дома да нараджэння першынца. Абярэгі лічыліся магутнымі талісманамі, якія ахоўвалі дом, дабрабыт, шчасце і здароўе сям'і.

Алена Жасткова, загадчыца сектара Дзяржаўнага літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа:

"Існуе такая байка пра сям'ю Якуба Коласа. У яго бацькі Міхала і маці Ганны адзін час пачалі паміраць дзеці: чацвёра немаўлят сышлі ў вельмі малым узросце. Бацькі не ведалі, як пазбавіцца ад гэтай бяды. Урэшце людзі падказалі: наступнае дзіця, якое народзіцца, трэба назваць адмысловым іменем - супрацьлеглым па родзе. Калі нарадзілася дзяўчынка, яе ахрысцілі Міхалам. Так і гадавалі. Лічылася, што калі смерць прыйдзе па дзяўчынку, то пабачыць хлопчыка Мішу - і сыдзе ні з чым. Дзяўчынка сапраўды выжыла, вырасла і стала Міхалінай, а пасля яе нараджэння дзеці ў сям'і паміраць перасталі".

У экспазіцыі сабраны прадметы XIX пачатку XX стагоддзя. Азнаёміцца з імі можна да канца жніўня.