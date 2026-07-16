У Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны перадалі капсулу з пасланнем ветэранаў

100-годдзю Вялікай Перамогі прысвячаецца. Капсула з пасланнем продкаў перададзена ў Музей гісторыі Вялікай Айчыннай вайны.

У Беларусі праходзіць патрыятычная акцыя, у рамках якой ветэраны пішуць ліст маладому пакаленню. Яно змяшчаецца ў капсулу і перадаецца моладзі. Гістарычныя паштоўкі захоўваюцца ў музеях краіны.

Напярэдадні такія пасланні перадалі ў розныя гарады Беларусі, у тым ліку і ў сталіцу. У мерапрыемстве прынялі ўдзел школьнікі з розных раёнаў Мінска. А сказаныя на дарогу словы для іх вымавіў ветэран Вялікай Айчыннай вайны, удзельнік аперацыі "Баграціён" Фёдар Сяргеевіч Фешчанка.

Канчатковы пункт акцыі - мемарыяльны комплекс "Курган Славы". 9 мая 2045-га капсулы адкрыюць і прачытаюць пасланні.