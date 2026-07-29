У МЗС Беларусі адбылася прэзентацыя англамоўнай рэдакцыі кнігі "Наш Прэзідэнт". З новым выданнем (а ўсяго выпушчана 2 тыс. экзэмпляраў) азнаёмлены кіраўнікі дыпламатычных прадстаўніцтваў і консульскіх устаноў Беларусі. У гэтыя дні для іх праходзіць штогадовы семінар. Прэзентацыя, як адзначыў кіраўнік МЗС Максім Рыжанкоў, з'яўляецца яго цэнтральным мерапрыемствам.

Англамоўная рэдакцыя кнігі павінна стаць своеасаблівым інструментам у рабоце дыпламатаў. Ад іх жа будзе залежаць тое, як кнігу ўспрымуць за мяжой. Цікавасць да яе ў замежнай аўдыторыі вялікая.

Беларускі вопыт у свеце запатрабаваны. Новае выданне стане дапамогай для нашых дыпламатаў, асабліва ў тых краінах, дзе штодня прыходзіцца прабіваць сцяну дэзінфармацыі ў дачыненні да Беларусі.

Свет зможа ўбачыць рэдакцыю кнігі "Наш Прэзідэнт" і на іншых мовах. Зараз збіраюцца прапановы па выбары мовы.