У МЗС Беларусі заклікалі грамадзян адкласці паездкі ў шэсць краін Еўропы

У МЗС Беларусі канстатуюць пагаршэнне сітуацыі ў сферы бяспекі ў шэрагу еўрапейскіх дзяржаў, у сувязі з чым ведамства апублікавала рэкамендацыі для грамадзян, праінфармавала прэс-служба МЗС.

"Паводле інфармацыі, якая паступае, у шэрагу дзяржаў Еўропы, уключаючы асобныя дзяржавы - члены Еўрапейскага саюза, адзначаецца рэзкае ўскладненне ўнутрапалітычнай абстаноўкі, якое суправаджаецца масавымі акцыямі, у тым ліку з удзелам радыкальна настроеных асоб, паведамленнямі аб непрапарцыянальным прымяненні сілы з боку праваахоўных органаў і адвольных затрыманнях", - адзначылі ў МЗС.

У сувязі з гэтым Міністэрства замежных спраў настойліва рэкамендуе грамадзянам Беларусі ўстрымлівацца ад неабавязковых паездак у Францыю, Бельгію, Італію, Іспанію, Партугалію і Албанію, а пры адсутнасці вострай неабходнасці - перанесці або адмяніць такія паездкі.