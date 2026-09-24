У НАК прайшоў штогадовы адукацыйны семінар

Адукацыйны семінар для атлетаў і трэнераў прайшоў у Нацыянальным алімпійскім камітэце. З дакладамі выступілі кандыдаты навук і спецыялісты РНПЦ спорту. Былі прадстаўлены распрацоўкі ў галіне фармакалогіі і артапедыі.

Удзельнікамі сустрэчы сталі трэнеры, урачы, студэнты БДУФК, а таксама юнакі і дзяўчаты, якія праславілі нашу краіну на міжнароднай спартыўнай арэне.

Ілья Шымановіч, чэмпіён свету, шматразовы прызёр па плаванні на кароткай вадзе:

"Чым старэйшым становішся, тым выразней заўважаеш: у прынцыпе, ты ўсё гэта ведаеш, але з часам інфармацыя замыліваецца і забываецца. Таму вельмі карысна прыходзіць і асвяжаць свой розум, свае думкі і назапашаныя веды. У такія моманты ўспамінаеш, як проста і эфектыўна можна рабіць элементарныя рэчы. Думаю, усё гэта абавязкова спатрэбіцца мне ў будучыні - як у спартыўнай практыцы, так і ў жыцці ў цэлым".

Чэмпіён свету адзначыў, што атрыманы вопыт абавязкова спатрэбіцца яму ў будучыні - не толькі ў спорце, але і ў паўсядзённым жыцці.

Эксперты расказалі пра ролю гармонаў і нервовай сістэмы ў спорце, пра фізіялагічныя механізмы работы арганізма, пра важнасць аднаўлення пасля трэніровак або спаборніцтваў, а таксама пра выкарыстанне БАДаў.

Частка семінара прайшла ў інтэрактыўным фармаце з майстар-класамі, абменам меркаваннямі і сеансам нейрагімнастыкі.