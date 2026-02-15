У НАН высветлілі, ці загаворыць нейрасетка на беларускай мове, і навучылі яе спяваць песні

У Беларусі праходзіць Тыдзень роднай мовы. Акадэмія навук арганізавала дыялогавую пляцоўку на тэму "Штучны інтэлект: ці зможам мы гаварыць з ім на роднай мове?" І не толькі гаварыць. Зараз нейрасетка спявае беларускія песні.

Так, галоўны рэдактар газеты "Навука" Сяргей Дубовік стаў ствараць кампазіцыі на музыку, згенераваную штучным інтэлектам.

"У нас ёсць штучны інтэлект, і калі яго, як таго каня, узяць у свае рукі, можна дабіцца пэўных вынікаў. І пры экспертнай падтрымцы Інстытута мовазнаўства ствараем такія песні. Справа ў тым, што не ўсё ў нас вымаўляецца добра са штучным інтэлектам. Вядома ж, трэба націскі расстаўляць уручную, гэта яшчэ праблема. Гэта ж сёння карыстаецца папулярнасцю. Падыходзілі людзі, пыталіся, як стварыць самому. Колькі гэта каштуе? Гэта можа каштаваць нічога, ёсць бясплатныя тарыфы. А калі патрабуюцца пашыраныя магчымасці, трэба ўкладанні".