У Нацбібліятэцы Беларусі прапанавалі праект "Жаночая прастора"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі рыхтуюцца да 8 Сакавіка. Зараз там прадстаўлены праект "Жаночая прастора", дзе сабраны жывапіс, графіка, аўтарскі тэкстыль і кераміка, дызайнерскае адзенне і фларыстычныя кампазіцыі, фатаграфія і скульптура.
Экспанаты, прадстаўленыя беларускімі дызайнерамі, можна будзе набыць кожнай модніцы. Экспазіцыя створана сумесна з Беларускім саюзам дызайнераў і прымеркавана да Года беларускай жанчыны.
Нацыянальная бібліятэка актыўна рыхтуецца да Міжнароднага жаночага дня. На гэтым тыдні адкрыецца выстава "Палітра вясны", якая прапануе больш як за 70 букетаў, кветкавых кампазіцый, вясновых абстракцый і жаночых выяў. Рыхтуюцца да старту праект "Свет жанчыны. Жанчына ў свеце" і кніжная выстава "Жанчыны Паднябеснай".