Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Нацыянальнай бібліятэцы адкрылася выстава "Жанчына - душа краіны: ад вытокаў да сучаснасці"

Аўтар:

"Жанчына - душа краіны: ад вытокаў да сучаснасці" - сумесны праект з Беларускім саюзам майстроў народнай творчасці ў Нацыянальнай бібліятэцы. Галоўная тэма - вобраз беларускай жанчыны як захавальніцы традыцый. Творы прапанавалі 80 майстроў з усёй краіны. Сярод экспанатаў - традыцыйныя абярэгі, саламяныя фігуры, посуд, жаночыя ўпрыгажэнні, аксэсуары, лялькі і пано.

Экспазіцыю дапаўняюць народныя касцюмы ў аўтарскай інтэрпрэтацыі. Іх прадставілі майстры з усіх абласцей. Побач - вянкі з нацыянальнымі сімваламі і вышытыя ўручную хусткі.

Раздзелы:

Грамадства

Чытайце таксама