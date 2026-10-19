У Нацыянальнай бібліятэцы адкрылася выстава "Жанчына - душа краіны: ад вытокаў да сучаснасці"
"Жанчына - душа краіны: ад вытокаў да сучаснасці" - сумесны праект з Беларускім саюзам майстроў народнай творчасці ў Нацыянальнай бібліятэцы. Галоўная тэма - вобраз беларускай жанчыны як захавальніцы традыцый. Творы прапанавалі 80 майстроў з усёй краіны. Сярод экспанатаў - традыцыйныя абярэгі, саламяныя фігуры, посуд, жаночыя ўпрыгажэнні, аксэсуары, лялькі і пано.
Экспазіцыю дапаўняюць народныя касцюмы ў аўтарскай інтэрпрэтацыі. Іх прадставілі майстры з усіх абласцей. Побач - вянкі з нацыянальнымі сімваламі і вышытыя ўручную хусткі.