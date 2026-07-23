Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Будаўніцтва і ЖКГГісторыяТранспартРэлігіяМоладзьДумкаСям'я і дзеціАдукацыяАрміяТурызмЭкалогія

У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася выстава "Пасланцы веры"

Прадметы гісторыка-культурных каштоўнасцяў ізноў дасталі з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Гэтым разам тут сабрана звыш 20 твораў сакральнага жывапісу XVII-XIX стагоддзяў.

Некалі абразы ўваходзілі ў комплексы іканастасаў, якія не захаваліся да нашых дзён у першародным выглядзе. У музейныя залы абразы трапілі з Гродна, Жыровічаў і Шерашава.

Цікавая беларуская традыцыя выявы Дэісуса. Дэісус увасабляе ідэю заступніцтва вышэйшых нябесных сіл за чалавецтва ў дзень Страшнага суда. Аднак беларускі іканапісны звод мае вельмі важную асаблівасць. У ім акцэнт зрушваецца на пераемнасць. Апосталы паказаны як вучні Хрыста, якія перадаюць свае веды наступным пакаленням.

Выстава прадоўжыць працаваць да 31 жніўня ўключна.

Разделы:

ГрамадстваРэлігія
x

Чытайце таксама