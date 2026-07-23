У Нацыянальным мастацкім музеі адкрылася выстава "Пасланцы веры"
Аўтар:Аляксандра Трушкевіч
Прадметы гісторыка-культурных каштоўнасцяў ізноў дасталі з фондаў Нацыянальнага мастацкага музея Беларусі. Гэтым разам тут сабрана звыш 20 твораў сакральнага жывапісу XVII-XIX стагоддзяў.
Некалі абразы ўваходзілі ў комплексы іканастасаў, якія не захаваліся да нашых дзён у першародным выглядзе. У музейныя залы абразы трапілі з Гродна, Жыровічаў і Шерашава.
Цікавая беларуская традыцыя выявы Дэісуса. Дэісус увасабляе ідэю заступніцтва вышэйшых нябесных сіл за чалавецтва ў дзень Страшнага суда. Аднак беларускі іканапісны звод мае вельмі важную асаблівасць. У ім акцэнт зрушваецца на пераемнасць. Апосталы паказаны як вучні Хрыста, якія перадаюць свае веды наступным пакаленням.
Выстава прадоўжыць працаваць да 31 жніўня ўключна.