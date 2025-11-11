3.67 BYN
2.98 BYN
3.45 BYN
У некаторых дамах Мінска вада ў кранах можа пазелянець
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Зялёная вада з кранаў не прычына для хвалявання. Так сцвярджаюць спецыялісты Мінскіх цеплавых сетак.
Для праверкі ціску ў абсталяванні для нагрэву вады і ў цэлым у сістэме падземных камунікацый на падстанцыях у чатырох раёнах сталіцы спецыялісты афарбавалі ваду ў зялёны колер. Гэта бяспечна для здароўя чалавека. Пры з'яўленні такой вады ў кватэры трэба звярнуцца ў службу 115.бел. Спецыялісты аператыўна правядуць рамонт абсталявання.
Сёлета спецыялісты цепласетак пасля дэталёвага маніторынгу выявілі і ліквідавалі на 100 пашкоджанняў менш, чым летась. Гэта значыць, што сістэма становіцца больш устойлівай да перападаў тэмпературы.