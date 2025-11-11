У некаторых дамах Мінска вада ў кранах можа пазелянець

Зялёная вада з кранаў не прычына для хвалявання. Так сцвярджаюць спецыялісты Мінскіх цеплавых сетак.

Для праверкі ціску ў абсталяванні для нагрэву вады і ў цэлым у сістэме падземных камунікацый на падстанцыях у чатырох раёнах сталіцы спецыялісты афарбавалі ваду ў зялёны колер. Гэта бяспечна для здароўя чалавека. Пры з'яўленні такой вады ў кватэры трэба звярнуцца ў службу 115.бел. Спецыялісты аператыўна правядуць рамонт абсталявання.