У Нясвіжы стартавала II Міжнародная канферэнцыя музейных ініцыятыў краін СНД. Канферэнцыя аб'яднала паўсотні захавальнікаў культурнай спадчыны Азербайджана, Казахстана, Расіі і Кыргызстана.

Палац Радзівілаў сёння стаў месцам нараджэння музейных ініцыятыў для краін СНД. Працягваецца II Міжнародная канферэнцыя, якая аб'яднала паўсотні захавальнікаў культурнай спадчыны з Азербайджана, Казахстана, Расіі, Кыргызстана. Сустрэчу ініцыявала базавая арганізацыя СНД у "музейнай справе" - музей-запаведнік "Нясвіж". Дыялог пачалі весці напярэдадні ў штаб-кватэры Выканаўчага камітэта СНД у Мінску. За круглым сталом гучаць не проста даклады. Так, дырэктар расійскага "Музея Перамогі" прапанаваў аднадумцам уключыцца ў папулярызацыю школьных музеяў Перамогі ў імя захавання гістарычнай памяці, а топ-менеджар Азербайджанскага музея мастацтваў падзялілася вопытам укаранення штучнага інтэлекту ў музейныя прасторы Усходу.

"Музейныя ініцыятывы ў прасторы СНД" абмяркоўваюць раз на тры гады. Як правіла, на гэтай платформе і зараджаюцца двухбаковыя арт-гастролі.