У Падатковым кодэксе Беларусі кардынальных змяненняў не прадугледжана, але ёсць папраўкі

У новы год Беларусь уступіла з абноўленым Падатковым кодэксам. Папраўкі ў дакумент падпісаў Прэзідэнт.

Пашыраецца прагрэсіўная шкала падаходнага падатку

Кардынальных змяненняў не прадугледжана, размова ідзе наконт кропкавай данастройкі сістэмы, накіраванай на павышэнне справядлівасці падаткаабкладання. Для большасці беларусаў і арганізацый падатковая нагрузка застаецца ранейшай. Сярод навацый: пашыраецца прагрэсіўная шкала падаходнага падатку.

Падаходны падатак: стаўка 13 % захоўваецца для большасці беларусаў

Базавая стаўка 13 % захоўваецца для больш чым 98 % працуючых, павышаныя стаўкі 25 % і 30 % прымяняюцца толькі да звышвысокіх даходаў. Пры гэтым парог для прымянення стаўкі 25 % павялічаны з 220 да 350 тыс. рублёў за год.

Змяненні па маёмасных падатках

А ў частцы падатку на нерухомасць уведзены асобныя стаўкі для кватэр і дач павышанай плошчы: для кватэр ад 150 кв. м, для дач і садовых домікаў ад 200 кв. м.

