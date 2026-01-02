3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
У Падатковым кодэксе Беларусі кардынальных змяненняў не прадугледжана, але ёсць папраўкі
У новы год Беларусь уступіла з абноўленым Падатковым кодэксам. Папраўкі ў дакумент падпісаў Прэзідэнт.
Пашыраецца прагрэсіўная шкала падаходнага падатку
Кардынальных змяненняў не прадугледжана, размова ідзе наконт кропкавай данастройкі сістэмы, накіраванай на павышэнне справядлівасці падаткаабкладання. Для большасці беларусаў і арганізацый падатковая нагрузка застаецца ранейшай. Сярод навацый: пашыраецца прагрэсіўная шкала падаходнага падатку.
Падаходны падатак: стаўка 13 % захоўваецца для большасці беларусаў
Базавая стаўка 13 % захоўваецца для больш чым 98 % працуючых, павышаныя стаўкі 25 % і 30 % прымяняюцца толькі да звышвысокіх даходаў. Пры гэтым парог для прымянення стаўкі 25 % павялічаны з 220 да 350 тыс. рублёў за год.
Змяненні па маёмасных падатках
А ў частцы падатку на нерухомасць уведзены асобныя стаўкі для кватэр і дач павышанай плошчы: для кватэр ад 150 кв. м, для дач і садовых домікаў ад 200 кв. м.