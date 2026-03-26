У Палаце прадстаўнікоў прайшла сустрэча з удзельнікамі праекта "Маладзёжная сталіца"
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Мінск - маладзёжная сталіца Беларусі. 27 сакавіка - другі дзень урачыстага старту праекта. Ён аб'ядноўвае працоўныя ініцыятывы, спартыўныя актыўнасці і сустрэчы з кіраўнікамі дзяржорганаў.
Маладзёжная сталіца сабрала больш як 300 удзельнікаў - прадстаўнікоў з усіх рэгіёнаў Беларусі. 26 сакавіка быў дзень адкрыцця, а 27-га - час адкрытага дыялогу.
На парадку дня - сустрэча ў Палаце прадстаўнікоў і Савеце Рэспублікі. У моладзі была магчымасць асабіста пагутарыць з Ігарам Сергеенкам і Наталляй Качанавай, падзяліцца сваімі думкамі, планамі, задаць пытанні, унесці прапановы па будучых праектах і ініцыятывах. Бо маладзёжная палітыка - дзяржаўны прыярытэт (больш падрабязна – глядзіце відэа).