У Палацы Незалежнасці пабывалі прадстаўнікі страхавой галіны Беларусі
19 лістапада на экскурсіі ў Палацы Незалежнасці пабывалі тыя, хто штодня страхуе рызыкі, - супрацоўнікі Беларускай нацыянальнай перастраховачнай арганізацыі і Белдзяржстраха.
Гэта агенты, спецыялісты, кіраўнікі ўпраўленняў і філіялаў. Самі госці адзначылі сімвалічную паралель: калі прадстаўнікі галіны абараняюць грамадзян ад пашкоджання маёмасці, няшчасных выпадкаў і іншых бед, то Прэзідэнт страхуе ад іх усю краіну (гл. відэа).