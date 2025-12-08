Глядзець анлайнПраграма ТБ
У Палацы Незалежнасці прайшла экскурсія для ўдзельнікаў III Мінскага форуму маладых дзяржслужачых

Захапляе сваёй архітэктурай, маштабам і гістарычным значэннем. Такім меркаваннем дзеляцца тыя, хто ўпершыню наведвае Палац Незалежнасці. 9 снежня на экскурсіі былі ўдзельнікі III Мінскага форуму маладых дзяржаўных служачых.

Палац Незалежнасці наведалі 120 работнікаў органаў дзяржкіравання і самакіравання з Беларусі, рэгіёнаў Расіі, Узбекістана і Кыргызстана. У гэтыя дні яны дзеляцца вопытам, знаёмяцца з тым, як уладкаваны дзяржапарат у Беларусі і за мяжой, як прымаюць меры, якія накіраваны на развіццё моладзі, у чым на практыцы праяўляецца сацыяльна-арыентаваная палітыка дзяржавы.

Экскурсія стала сімвалічным працягам дыскусій. Яна дазволіла ўдзельнікам навочна адчуць маштаб і адказнасць дзяржслужбы. Такая магчымасць з'явілася ўпершыню за ўсю гісторыю правядзення форуму (гл. відэа).

