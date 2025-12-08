У Палацы Незалежнасці прайшла экскурсія для ўдзельнікаў III Мінскага форуму маладых дзяржслужачых

Палац Незалежнасці наведалі 120 работнікаў органаў дзяржкіравання і самакіравання з Беларусі, рэгіёнаў Расіі, Узбекістана і Кыргызстана. У гэтыя дні яны дзеляцца вопытам, знаёмяцца з тым, як уладкаваны дзяржапарат у Беларусі і за мяжой, як прымаюць меры, якія накіраваны на развіццё моладзі, у чым на практыцы праяўляецца сацыяльна-арыентаваная палітыка дзяржавы.