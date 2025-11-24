3.70 BYN
У Палацы Незалежнасці прайшла экскурсія для ўдзельнікаў пленарнага тыдня ЕАГ
Палац Незалежнасці 25 лістапада зноў прымаў гасцей. На экскурсіі былі ўдзельнікі пленарнага тыдня Еўразійскай групы па процідзеянні легалізацыі злачынных даходаў і фінансаванню тэрарызму.
З 24 па 28 лістапада эксперты абмяркуюць, наколькі эфектыўна краіны змагаюцца з фінансавымі злачынствамі, а таксама як удасканаліць законы ў гэтай сферы. Беларусь у 2019 годзе паспяхова прайшла міжнародную ацэнку сваёй сістэмы па барацьбе з адмываннем грошай. Наступная праверка адбудзецца ў 2028 годзе.
У рамках пленарнага тыдня праходзяць пасяджэнні рабочых груп, семінары, форумы, дыскусіі, запланавана і культурная праграма. Многія ўдзельнікі ў Палацы Незалежнасці былі ўпершыню, таму не ўтойваюць сваё захапленне.
Палац Незалежнасці - адзін з сімвалаў суверэнітэту Беларусі. Адчыніць дзверы для грамадзян было асабістым распараджэннем Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі.