У Палацы Незалежнасці прайшла экскурсія для ўдзельнікаў пленарнага тыдня ЕАГ

З 24 па 28 лістапада эксперты абмяркуюць, наколькі эфектыўна краіны змагаюцца з фінансавымі злачынствамі, а таксама як удасканаліць законы ў гэтай сферы. Беларусь у 2019 годзе паспяхова прайшла міжнародную ацэнку сваёй сістэмы па барацьбе з адмываннем грошай. Наступная праверка адбудзецца ў 2028 годзе.

У рамках пленарнага тыдня праходзяць пасяджэнні рабочых груп, семінары, форумы, дыскусіі, запланавана і культурная праграма. Многія ўдзельнікі ў Палацы Незалежнасці былі ўпершыню, таму не ўтойваюць сваё захапленне.

Палац Незалежнасці - адзін з сімвалаў суверэнітэту Беларусі. Адчыніць дзверы для грамадзян было асабістым распараджэннем Прэзідэнта Беларусі Аляксандра Лукашэнкі.