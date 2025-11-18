3.66 BYN
У Палацы Незалежнасці прайшла экскурсія для тых, хто будуе галоўныя аб'екты Беларусі
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Беларусы ўмеюць рабіць сваё якасна, як мае быць, з душой. У Палацы Незалежнасці 19 лістапада пабывалі тыя, хто прыклаў руку да гэтага знакавага аб'екта. Адзін з найбуйнейшых шматпрофільных холдынгаў Беларусі - "Белбудцэнтр".
У яго ўваходзіць 17 прадпрыемстваў - звыш 9 тыс. чалавек, якія ўдзельнічалі ў будаўніцтве такіх буйных аб'ектаў, як Нацыянальная бібліятэка і атамная электрастанцыя, другая ўзлётна-пасадачная паласа Нацыянальнага аэрапорта Мінск і сам Палац Незалежнасці - сімвал беларускай дзяржаўнасці. Нагадаем, яго ўзвялі за рэкордныя 30 месяцаў, гэта лічба заўсёды выклікае каласальнае захапленне ў гасцей (падрабязнасці ў відэа).