У Палацы Рэспублікі ў гонар 30-годдзя спецфондаў Прэзідэнта адбудзецца гала-канцэрт
Аўтар:Рэдакцыя news.by
30 студзеня спаўняецца 30 гадоў спецфондам Прэзідэнта Беларусі па сацпадтрымцы адораных навучэнцаў і студэнтаў і таленавітай моладзі. Іх лаўрэатаў і стыпендыятаў павіншаваў Аляксандр Лукашэнка.
У 1996 годзе дзяржава бязвыплатна прымерыла ролю "галоўнага прадзюсара", узяўшы на сябе адну з найважнейшых функцый: укладвацца фінансава ў талент юных беларусаў. Так склалася сістэма заахвочванняў за творчыя дасягненні. Гэта выдатная запамога, каб ствараць новыя творы і павышаць узровень майстэрства.
За 30 гадоў дзейнасці фонду адзначаны 4 651 чалавек і 388 калектываў. Прадугледжаны і гранты на стварэнне арт-праектаў. Дзяржава падтрымала 404 ініцыятывы (больш падрабязна – глядзіце відэа).