У Палацы Рэспублікі ўзнагародзілі шматдзетных жанчын з Мінскай вобласці
Аўтар:Аляксандра Гойтан
Дні напярэдадні 8 Сакавіка напоўнены душэўнымі цырымоніямі і сустрэчамі ў гонар жанчын. Выдатнай палове - увага, падарункі і заслужаныя ўзнагароды, асабліва тым, хто выбраў высакародны шлях выхавання 5 і больш дзяцей.
У ззянні ордэна Маці - будучыня Беларусі, якая сёння знаходзіцца ў пяшчотных і надзейных руках.
6 сакавіка ў зале Палаца Рэспублікі няма выпадковых людзей. Кожная з жанчын падарыла жыццё і годнае выхаванне як мінімум 5 грамадзянам Беларусі. 36 гераінь з Мінскай вобласці ўдастоены ордэна Маці. За 30-гадовую гісторыю гэтай кранальнай традыцыі толькі ў Мінскай вобласці больш за 2,8 тыс. жанчын удастоены высокай дзяржаўнай узнагароды - ордэна Маці (гл. відэа).