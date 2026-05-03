У патрыятычным цэнтры ў Брэсцкай крэпасці стартавала першая змена
Даведацца больш пра Вялікую Айчынную вайну змогуць удзельнікі першай адукацыйна-аздараўленчай змены, якая стартавала ў Рэспубліканскім цэнтры патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі, размешчаным у Брэсцкай крэпасці.
Каля 200 хлопчыкаў і дзяўчынак з Брэсцкай вобласці на працягу 15 дзён таксама будуць знаёміцца з асновамі ваеннай справы, наведаюць экскурсіі, паўдзельнічаюць у спартыўных спаборніцтвах.
"Тут усё накіравана на грамадзянска-патрыятычнае выхаванне хлопчыкаў і дзяўчынак. Ёсць вучэбны корпус, дзе дзеці будуць вучыцца па агульнаадукацыйных праграмах, і ёсць корпус, дзе ўсталяваны інавацыйныя комплексы, такія як "Парашутыст", "БТР" і "КАМАЗ", на якіх дзеці будуць займацца падчас знаходжання ў цэнтры", - расказала дырэктар Рэспубліканскага адукацыйна-аздараўленчага цэнтра патрыятычнага выхавання дзяцей і моладзі Вольга Бурак.
У 2026 годзе цэнтр прыме каля 3,5 тыс. чалавек. А ў перспектыве, пасля ўвядзення ў строй дадатковага спальнага корпуса, больш чым 7 тыс. хлопчыкаў і дзяўчынак штогод змогуць тут адпачываць і папраўляць здароўе.