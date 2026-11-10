У Пекіне адкрыты офіс Кітайскага цэнтра адукацыі, навукі і тэхналогій БДУ
У Пекіне афіцыйна адкрыты офіс Кітайскага цэнтра адукацыі, навукі і тэхналогій БДУ. Пляцоўка дазволіць больш якасна наладжваць міжуніверсітэцкае ўзаемадзеянне з кітайскімі партнёрамі і падтрымліваць акадэмічную мабільнасць.
Сімвалічна - адкрыццё цэнтра аб'ядналі са святкаваннем 105-годдзя з моманту ўтварэння вядучай ВНУ краіны. Да важнай для Белдзяржуніверсітэта падзеі далучыліся прадстаўнікі больш як дзясятка ВНУ, навуковых і адукацыйных цэнтраў Кітая.
Кітай - стратэгічны партнёр БДУ. Адзначым, 20 % усіх дзеючых ва ўніверсітэце міжнародных пагадненняў - з калегамі з КНР. Таксама сёння Белдзяржуніверсітэт знаходзіцца ў топ-25 надзейных партнёраў Міністэрства адукацыі Кітая.