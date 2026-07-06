У Першамайскім раёне Мінска замест даўгабуду ўзводзяць тры сучасныя 19-павярховыя дамы

У Першамайскім раёне Мінска замест даўгабуду ўзводзяць сучасныя шматпавярховыя дамы. Раней планавалі адкрыць гандлёвы комплекс, але аб'ект так і не дабудавалі. Пляцоўку ачысцілі і падрыхтавалі для ўзвядзення жылой нерухомасці. Тры 19-павярховыя дамы здадуць у наступным годзе. Гэта амаль 400 кватэр для тых, хто мае патрэбу ў жыллі.

Таксама ў Першамайскім раёне актыўна развіваецца сацыяльная інфраструктура. Пашыраюць плошчы Мінскага гарадскога анкалагічнага цэнтра, а таксама вядзецца мадэрнізацыя 11-й дзіцячай паліклінікі.