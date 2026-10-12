У Полацку стартуе сямейны форум "Шчаслівая сям'я - моцная дзяржава"
12 кастрычніка адбудзецца размова пра важнае: "Шчаслівая сям'я - моцная дзяржава". Сямейны форум у Полацку збярэ сямейныя пары, парламентарыяў, кіраўніцтва ведамстваў і духавенства. Абмяркуюць ролю традыцыйных каштоўнасцей у сучасным свеце. Мерапрыемства пройдзе пад эгідай Савета Рэспублікі. Галоўнай дыскусійнай пляцоўкай стане Сафійскі сабор.
Сямейны форум сёлета праходзіць упершыню ў міжнародным фармаце.
Свой удзел пацвердзілі замежныя парламентарыі, у першую чаргу з краін СНД. Будуць і кіраўнікі профільных камітэтаў, і эксперты ў галіне сямейнай і сацыяльнай палітыкі.
На круглым стале абмяняюцца лепшымі нацыянальнымі практыкамі падтрымкі інстытутаў сям'і, мацярынства і дзяцінства. Нам у гэтым плане ёсць чым падзяліцца (глядзіце відэа).