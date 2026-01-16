3.71 BYN
У праваслаўных Калядная куцця: у храмах пачынаюць асвячаць ваду
У праваслаўных Калядная куцця. У храмах ужо пачынаюць асвячаць ваду. Існуе традыцыя купанняў у палонках, куды вернікі апускаюцца трохразова. У Мінскай вобласці падрыхтавана 36 калядных купелей. А ў Мінску абсталявана 5 месцаў.
Месца для акунання знаходзіцца на стадыёне "Дынама", тут купанні пройдуць сёння з 18:00 да паўночы. Заўтра з 8:00 да 21:00.
Таксама ў калядныя дні акунуцца можна будзе ў храме-помніку ў гонар Усіх Святых з 20:30 18 студзеня да паўночы 19-га.
Прайсці абрад трохразовага апускання ў ваду можна таксама на Цнянскім вадасховішчы, на выратавальных станцыях "Камсамольскае возера" і "Дразды". Тут можна будзе акунуцца з 18:00 18 студзеня да паўночы 19-га.
Усяго па краіне арганізавана звыш 130 купелей. У Віцебскай вобласці вызначана 45 пунктаў для акунання. У Магілёўскай - 30. У Гомельскай абсталявана 32 калядныя купелі. На Брэстчыне - 12. У Гродзенскай вобласці традыцыйна чакаецца сапраўднае паломніцтва ахвотнікаў акунуцца ў святыя воды ў Жыровічах, адным з духоўных хрысціянскіх цэнтраў Беларусі. Купелі таксама будуць абсталяваныя па ўсім рэгіёне.
Акрамя традыцыі акунання, на куццю і само свята Вадохрышча праваслаўным вернікам важна прыйсці ў храмы, дзе будуць праходзіць святочныя службы. Літургіі пройдуць 18 і 19 студзеня больш чым у 45 храмах горада.
У цэнтральных саборах запланавана некалькі служб. У дзень Вадохрышча першыя святочныя літургіі пачнуцца з паўночы. Таксама на працягу гэтых дзён будзе ажыццяўляцца раздача вады.
Зварот Мітрапаліта Веніяміна да праваслаўных беларусаў
19 студзеня на канале "Беларусь 1" у 8:50 Мітрапаліт Мінскі і Заслаўскі Веніямін, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі звернецца да праваслаўных беларусаў.