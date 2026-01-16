У праваслаўных Калядная куцця: у храмах пачынаюць асвячаць ваду

У праваслаўных Калядная куцця. У храмах ужо пачынаюць асвячаць ваду. Існуе традыцыя купанняў у палонках, куды вернікі апускаюцца трохразова. У Мінскай вобласці падрыхтавана 36 калядных купелей. А ў Мінску абсталявана 5 месцаў.

Усяго па краіне арганізавана звыш 130 купелей. У Віцебскай вобласці вызначана 45 пунктаў для акунання. У Магілёўскай - 30. У Гомельскай абсталявана 32 калядныя купелі. На Брэстчыне - 12. У Гродзенскай вобласці традыцыйна чакаецца сапраўднае паломніцтва ахвотнікаў акунуцца ў святыя воды ў Жыровічах, адным з духоўных хрысціянскіх цэнтраў Беларусі. Купелі таксама будуць абсталяваныя па ўсім рэгіёне.