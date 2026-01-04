3.71 BYN
2.90 BYN
3.42 BYN
У праваслаўных вернікаў - Калядная куцця
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Асаблівы дзень для праваслаўных вернікаў - пярэдадзень Раства Хрыстова. Гэта самы строгі дзень Каляднага посту, час цішыні, малітвы і чакання.
Па традыцыі пост выконваюць да з'яўлення першай зоркі - Віфлеемскай, якая абвясціла свету аб нараджэнні Збавіцеля. У сем'ях гатуюць сімвалічныя стравы, кожная з якіх нясе духоўны сэнс, а з надыходам змяркання прысвячаюць час малітве.
6 студзеня ўвечар у храмах Беларусі пройдуць урачыстыя набажэнствы.
Усяночнае дбанне пакажа тэлеканал "Беларусь 1". Пачатак у 21:45.
А ў 23:55 увазе гледачоў - калядная Боская літургія з мінскага Свята-Духава кафедральнага сабора.