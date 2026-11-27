У пункце пропуску "Новая Гута" стартавала гуманітарная місія па ўз'яднанні сем'яў
У пункце пропуску "Новая Гута" стартавала гуманітарная місія па вяртанні пажылых грамадзян і дзяцей з Расіі да блізкіх ва Украіну.
Зараз людзі праходзяць пагранічны і мытны кантроль. У асноўным гэта пажылыя, ёсць маламабільныя грамадзяне, якія з пачаткам спецаперацыі не змаглі вярнуцца на радзіму. Яны доўга не бачылі сваіх дзяцей, унукаў і вельмі чакаюць сустрэчы.
На беларускай тэрыторыі для ўдзельнікаў місіі забяспечаныя неабходныя ўмовы бяспекі, а таксама прадугледжана суправаджэнне медыкаў, арганізавана гарачае харчаванне.
У гуманітарных місіях наша краіна не проста арганізатар, а непасрэдны ўдзельнік. Беларусь робіць усё, каб мір настаў як мага хутчэй.